2022/06/18 | 18:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط الرئيس الأمريكي جو بايدن، أثناء ركوب الدراجة الهوائية في ولاية ديلاوير الأمريكية.تحدث بايدن إلى حشود الصحفيين والعامة المتواجدين بعد ذلك وبدا أنه بحال جيدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو يوثق لحظة سقوط بايدن عن دراجته الهوائية أمام حشود الصحفيين) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو يوثق لحظة سقوط بايدن عن دراجته الهوائية أمام حشود الصحفيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).