مستقبل ميمي يترنح بين السيلية والوكرة

2022/06/18 | 18:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يفاضل لاعب المنتخب الوطني بكرة القدم مهند علي “ميمي”، بين عرضين من دوري نجوم قطر.وقال مصدر مقرب من ميمي لـ”ايرث نيوز” إن “اللاعب الدولي العراقي مهند علي “ميمي ” الذي يرتبط بعقد مع نادي الدحيل يمتد حتى نهاية الموسم المُقبل، استقر على التواجد في دوري النجوم في الموسم الجديد، بعد تلقيه عرضين […]

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