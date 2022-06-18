قرار من التعليم العالي يخص الدراسات العليا

2022/06/18 | 18:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم تعقد اجتماعا لهيأة الرأي وتقرر إشغال وتدوير المقاعد الشاغرة في الدراسات العليا ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب الاجتماع السادس لهيأة الرأي بحضور أعضائها من الملاك المتقدم ورؤساء الجامعات الحكومية كافة.ووجه خلال الاجتماع بأهمية إدامة البيئة الجامعية ومختبراتها ومستلزماتها العلمية والتعليمية خلال العطلة الصيفية استعدادا للعام الدراسي […]

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