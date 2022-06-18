2022/06/18 | 18:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت عدد من مواقع التواصل الأجتماعي خبر مفادة ملعب كرة طائرة وسط نهر دجلة وبالتحديد في منطقة الكريعات وسط بغداد وبهذا الصدد نود أن نوضح أن المنطقة المشار اليها تمثل مناطق ترسبات مشخصة من قبل وزارة الموارد المائية ونعمل سنويا على كري وإزالة الترسبات بواسطة الكراءات من تلك المنطقة.لذا أقتضى التنوية الموارد المائية

ظهرت المقالة أثار جدلاً واسعاً..



توضيح رسمي حول ملعب كرة الطائرة وسط نهر دجلة أولاً على ايرث نيوز.

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