دولة القانون:خيار تولي المالكي رئاسة الوزراء مطروح بقوة

2022/06/18 | 19:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد عضو ائتلاف دولة القانون فاضل موات، اليوم السبت، أن خيار إعادة تولي زعيم الائتلاف نوري المالكي لرئاسة الوزراء مطروح وبقوة، فيما بين أن الإطار التنسيقي يدرك جيدا أن المالكي الشخصية الأنسب للمرحلة الصعبة التي يمر بها البلد.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال موات في حديث […]

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