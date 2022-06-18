2022/06/18 | 19:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: K4V-wtlslbw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انقرة تصعد من انتهاكاتها على الاراضي العراقية وبغداد تتلزم الصمت) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انقرة تصعد من انتهاكاتها على الاراضي العراقية وبغداد تتلزم الصمت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).