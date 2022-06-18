الاتحاد يطالب بتشكيل حكومة شركة وطنية تتبنى إصلاحات جذرية

2022/06/18 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- السليمانية

طالب الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت، القوى السياسية بالاسراع في اطلاق مفاوضات تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية.

وقال النائب عن الاتحاد كريم شكور في بيان اطلعت عليه (بغداد اليوم) اننا "ككتلة الاتحاد الوطني، نطالب بأن تكون هناك حكومة وطنية فعالة قادرة على تقديم الخدمات الرئيسية ونحن مع الأصلح".

وأضافت ان " تأخير تشكيل الحكومة يضر الجميع والشعب بالدرجة الاولى لذا علينا الوصول الى التفاهمات السياسية الرصينة لإنهاء المشاكل السياسية".

وتابع ان" الخيار الاساسي الوحيد أمام مجلس النواب هو العمل على تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن وسندعم كل خطوة في هذا المجال لان تشكيل الحكومة هي الخطوة الايجابية لأنهاء المشاكل العالقة.

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