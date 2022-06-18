2022/06/18 | 19:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناصرية تحصل على 106 مدرسة نموذجية ضمن مشروع الاف مدرسة الذي اطلقته رئاسة الوزراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/18 | 19:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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