ورقة تحليلة: انقطاع الطمث مرحلة طبيعية بحياة المرأة وليس مرضًا.. ولا حاجة للدواء

2022/06/18 | 19:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت خبيرات دوليات في ورقة تحليلية نشرنها في مجلة طبية إلى أن النساء لسن كتلة واحدة، وتجاربهن في مرحلة انقطاع الطمث ليست سلبية بالمجمل، وأنه لا ضرورة لإضفاء الطابع الطبي على هذه المرحلة من الحياة.

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