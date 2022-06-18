3 دول عربية في الصدارة العالمية للأكثر حرارة

2022/06/18 | 19:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حلّت كل من العراق، والكويت، وسلطنة عُمان، في المراتب الأولى على سلم الدول الأكثر حرارتة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفق موقع تتبع حالة الطقس "إلدورادو ويذر".

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