2022/06/18 | 19:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء.حيدر هادي

عبّر صحفيو كربلاء والعاملون في وسائل إعلام للمرصد العراقي للحريات الصحفية، عن إنزعاجهم وعدم رضاهم، وشعورهم بالغضب، بعد أن تعرض حسين الشمري، مدير مكتب شبكة الإعلام العراقي ورئيس فرع نقابة الصحفيين في المحافظة الى إعتداء لفظي من قائد الشرطة الإتحادية.

وقال زملاء للشمري للمرصد إن “الإعتداء بالألفاظ النابية حصل بحضور محافظ كربلاء، ومسؤولين أمنيين وتنفيذيين، عند معبر عرعر الحدودي، أثناء تفويج الحجيج العراقيين عبر الطريق البري الى المملكة العربية السعودية، عند الساعة الرابعة من مساء اليوم السبت، ومن دون مبرر، خاصة وإن الشمري معروف بدماثة الخلق، وحسن السيرة بين زملائه، وفي المجتمع المحلي في المحافظة، ما يدعو الى إستنكار هذا الفعل، وعدم الرضا به، والمطالبة بإعتذار له ولزملائه”، وبيّن زملاؤه إن “الشمري الآن يشعر بالصدمة والحزن لقيام مسؤول بهذا المستوى بهذا التجاوز المرفوض”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحفيو كربلاء منزعجون بعد تعرض رئيس فرع نقابة الصحفيين في المحافظة لإعتداء لفظي من قائد الشرطة الإتحادية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحفيو كربلاء منزعجون بعد تعرض رئيس فرع نقابة الصحفيين في المحافظة لإعتداء لفظي من قائد الشرطة الإتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).