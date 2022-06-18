العراقي زيدان إقبال يخطف “إشادة” من مانشستر يونايتد.. ماذا فعل؟

2022/06/18 | 19:22 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

حاز اللاعب العراقي زيدان اقبال على إشادة من ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي، على التحضيرات البدنية التي يجريها اللاعب للموسم الجديد، واستعانته بمدرب متخصص في تدريبات القوة والتحمل، سعيا منه لنيل ثقة إريك تين هاج المدير الفني الجديد للشياطين الحمر.

وقال النادي في تقرير له عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم السبت “عقب انتهاء الموسم الطويل يلجأ أغلب اللاعبين للسفر في رحلات طويلة والخروج في إجازات للتعافي من آثار الإرهاق وتتابع المباريات خاصة اللاعبين الدوليين الذين يشاركون في أكثر من مسابقة على مستوى النادي والمنتخب الوطني”.

واستدرك: “لكن لاعبنا الشاب زيدان إقبال كان لديه فكرة مختلفة عن فترة توقف الموسم في الصيف حيث بدأ مباشرة العمل للإعداد للموسم الجديد”.

وأشار النادي “يبدو أن نجم منتخب العراق يسعى للحصول على ثقة مدربنا الجديد إريك تين هاج للحصول على مكان في تشكيل الفريق للموسم الجديد حين يبدأ الهولندي خطته لبناء فريق جديد للشياطين الحمر ينافس على الألقاب”.

وختم مانشستر يونايتد تقريره عن إقبال بالقول “لم يكتف زيدان بالعمل داخل الملعب فقط على لياقته وفنيات كرة القدم، بل لجأ لأحد المدربين المتخصصين وظهر وهو يؤدي تدريبات القوة والتحمل داخل إحدى الصالات الرياضية تحت إشراف مدرب متخصص”.

يذكر أن النجم العراقي الصاعد زيدان إقبال نشر عبر صفحته الشخصية في موقع “إنستجرام” مجموعة من الصور له وهو يتدرب بقوة، وظهر اللاعب في حالة بدنية تبدو رائعة ومبشرة للموسم الجديد.

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