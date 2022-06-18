توقعات بانخفاض درجات الحرارة يبدأ بهذا التوقيت

2022/06/18 | 19:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / تُشير توقعات الطقس اليوم السبت، ان البلاد ستشهد انخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل.وكتب المنبئ الجوي، صادق عطية في تدوينة على “فيس بوك” أطلعت عليها إيرث نيوز، أن “الرياح ستكون ساكنة في البصرة وميسان، وان يوم غداً الاحد ستكون جنوبية شرقية مع ارتفاع طفيف في الرطوبة السطحية”.واضاف، […]

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