الإطار يقترب من ضم حلفاء الصدر.. والحكيم يقود “وساطة” من نوع آخر

2022/06/18 | 19:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أقترب حسم تشكيل الحكومة المقبلة، عبر إرسال حلفاء التيار الصدري رسائل إيجابية لقوى الإطار التنسيقي للإنضمام لهم، لكن القرار النهائي بقي مرهونا بإجتماع سيعقد خلال أيام للبت بإنضمام “السيادة والديمقراطي الكردستاني” للإطار التنسيقي، وهذا إلى جانب مساع يقودها رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم لإقناع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالعدول عن قراره […]

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