الانبار.. عصابات تهرب حصة المحافظة من الوقود الى كردستان بدعم سياسي

2022/06/18 | 19:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..أفاد مصدر مسؤول، السبت، بأن عصابات مدعومة من أحد الاحزاب المتنفذة في الانبار تقوم بتهريب المشتقات النفطية الى المحافظات الشمالية .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “عصابات مدعومة من احزاب متنفذة في الانبار تقوم بعمليات تهريب بعض من حصة […]

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