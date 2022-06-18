نحن وثقافة الصراع - كمال غبريال

2022/06/18 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_غبريال أزمة أو ورطة شعوب منطقة الشرق الأوسط الراهنة، والتي تتبدى في حالة البؤس والشقاء الذي ترزح فيه عموم الشعوب.



مع ما يجري من صراعات داخل مكونات الشعب الواحد.



والتى نشهد تفاقمها في حالات عديدة، لتأخذ شكل الحروب الأهلية السافرة.



فيما يقتصر الأمر في حالات أخرى على حالة قلق وقلاقل دائمة.



علاوة بالطبع على حالة التوجس والتحفز والعداء ضد العالم المتحضر.هذه الحالة أبعد وأعمق من أن تكون مجرد نتيجة لتوطن أي ......





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