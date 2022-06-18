اندلاع حريق في بناية سكنية في اربيل

2022/06/18 | 19:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-أربيل

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باندلاع حريق في بناية سكنية بمدينة اربيل .

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "حريقا اندلع في الطابق الـ18 بأحدى الشقق التابعة إلى مجمع (MRF) السكني في مدينة أربيل".

وأضاف أن "الحريق أسفر عن وفاة امرأة من أهالي كردستان سورية الجنسية تبلغ من العمر 30 عاماً كانت تعمل في مطعم "نارنج" ببغداد اختناقاً"، مشيراً إلى "إنقاذ بقية المتواجدين في المبنى".

وأوضح ان "فرق الإطفاء وصلت إلى مكان الحادث وتمكنت من إخماد الحريق بعد إخلاء السكان".

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