بالفيديو.. شيخ عشيرة يرمي عقاله ويحرج عدنان درجال

2022/06/18 | 19:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قام أحد شيوخ العشائر في محافظة بابل، برمي عقاله على وزير الشباب والرياضة عدنان درجال خلال زيارة الاخير للمحافظة.وأكد شيخ العشيرة أنه لن يرتدي العقال مجدداً في حال لم يضع درجال مبلغ 50 مليون بداخله لدعم فريق القاسم.لمشاهدة الفيديو اضغط على الرابط التالي: IMG_1333

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شيخ عشيرة يرمي عقاله ويحرج عدنان درجال أولاً على ايرث نيوز.

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