بغداد.. مجهولون يهاجمون مولدة أهلية برمانة ويوقعون ضحية ومصابين

2022/06/18 | 19:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة 3 مواطنين؛ جراء هجوم برمانة استهدف مولدة أهلية في بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن مجهولين يستقلون دراجة نارية أقدموا على رمي رمانة هجومية على مولدة كهرباء اهلية ضمن منطقة الحرية في بغداد.وأضاف، أن الحادث أسفر عن مقتل امرأة و اصابة 4 اخرين بجروح مختلفة.

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