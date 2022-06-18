الشيخ المسعودي يبحث مع أمير المنطقة الشمالية (عرعر) شؤون نقل الحجاج براً للديار المقدسة

2022/06/18 | 19:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

التقى رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة، الشيخ سامي المسعودي، مع الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود، أمير المنطقه الشماليه (عرعر).

وبحث الشيخ المسعودي مع الأمير شؤون نقل الحجاج العراقيين براً وتسهيل مرورهم للديار المقدسة عبر منفذ عرعر الحدودي المشترك مع المملكة العربية السعودية.

وأشاد رئيس الهيئة بالجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات السعودية في تيسير أمور تفويج الحجاج وتذليل جميع المعوقات لإيصالهم براحة وسلام.

من جانبه، عبر الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، عن سعادته بعودة مسير قوافل الحجاج عبر منفذ عرعر السعودي، بعد انقطاع دام لعامين، بسبب تفشي فايروس كورونا.

وأبدى الأمير فيصل تعاونه المطلق في تقديم الخدمات التي يستحقها الأشقاء من الحجاج العراقيين منذ دخولهم الى أراضي المملكة حتى وصولهم الى سكنهم في المدينة المنورة بسلام.

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