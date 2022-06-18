قنبلة يدوية تستهدف مولدة أهلية راح ضحيتها إمرأة وإصابة أشخاص بجروح

2022/06/18 | 20:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أفاد مصدر أمني مسؤول، اليوم السبت، بمقتل إمرأة وإصابة أشخاص بجروح، جرّاء هجوم بقنبلة يدوية استهدفت مولدة كهربائية أهلية شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة خبر برس (واخ)، إن “مشاجرة اندلعت بين مجموعة أشخاص وصاحب مولدة كهربائية أهلية في منطقة الحرية في بغداد”.

وأضاف المصدر إن “من بين المتشاجرين مجهولين يستقلون دراجة نارية قاموا بإلقاء قنبلة هجومية على المولدة، ما أسفر عن مقتل إمرأة وإصابة أربعة أشخاص آخرين بجروح مختلفة”.

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