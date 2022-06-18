ممارسة أمنية تُطيح بعشرات المطلوبين في واسط

2022/06/18 | 20:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم السبت، عن تنفيذ ممارسة أمنية لتعزيز إجراءات الأمن ضمن المحافظة أسفرت عن القبض على عشرات المطلوبين.وقالت القيادة في بيان ورد لايرث نيوز، أن “ممارسة أمنية نفذتها مفارز مشتركة من قسم شرطة العزة و الصويرة والنعمانية والعزيزية والحي والسيطرات ومفارز من أفواج الطوارئ ومكافحة الإجرام ومكافحة […]

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