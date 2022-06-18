بحضور الكاظمي.. جمع تواقيع نيابية لعقد جلسة طارئة

2022/06/18 | 20:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد اعلن تحالف الفتح، اليوم السبت، جمع تواقيع نيابية لعقد جلسة طارئة واستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لبحث الاعتداءات التركية على شمال العراق.

وقال عضو تحالف الفتح رفيق الصالحي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "حراكا نيابيا جرى وجمع خلاله 50 توقيعا من نواب تحالف الفتح وصادقون لقطع عطلة البرلمان واستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بجلسة طارئة لبيان موقف الحكومة العراقية من الاعتداءات التركية المستمرة على الأراضي العراقية".

وأضاف ان "رئيس الوزراء لم يدلي باي تصريح بشأن الاعتداءات التركية التي ادت الى استشهاد مواطنين عراقيين"، مشيرا الى انه "لا يمكن ان نبقى مكتوفي الايدي تجاه الانتهاكات التركية للسيادة العراقية والحصة المائية للبلد".

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