ائتلاف المالكي: خيار اعادة الانتخابات غير مجْدٍ ونسبة المشاركة فيها ستكون معدومة

2022/06/18 | 20:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، اليوم السبت، عدم أمكانية اعادة الانتخابات المقبلة في الوقت الراهن، مبينا ان النتائج في حال اعادتها ستكون مشابها لما هي عليه الان فضلا عن انعدام المشاركة الجماهيرية.

وقال الصيهود لـ (بغداد اليوم)، ان "الوضع في العراق لا يحتمل إعادة اجراء الانتخابات لان قانون الانتخابات والمفوضية لم يتغيرا والذي نتج عنهما نسبة حضور بلغت 20٪؜ ونسبة تزوير 80٪؜"، مشيرًا الى انه "في حال تم إعادة الانتخابات في ظل هذا الوضع فان نسبة المشاركة قد تكون معدومة".

وأضاف انه "من يطالب بإعادة اجراء الانتخابات من المفترض انه يريد اصلاح العملية السياسية وهذا الامر يتطلب تغيير قانون الانتخابات بما يتناسب مع ما حددته المحكمة الاتحادية".

وتابع الصيهود انه "يجب ايضا تغيير مفوضية الانتخابات واعتماد الية جديدة في عملية الاقتراع وهي العد والفرز اليدوي وليس العمل بذات الاجهزة التي حدث فيها التزوير".

وأشار الى ان "اعادة الانتخابات يجب ان تكون في ظل حكومة كاملة الصلاحيات وليس حكومة تصريف اعمال تحاول عكس كل شيء لصالحها".

فيما أكد القيادي في الإطار التنسيقي، عائد الهلالي، في وقت سابق من اليوم السبت، انطلاق مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال الهلالي، لـ (بغداد اليوم)، إن "مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، انطلقت فعلياً بقيادة الاطار التنسيقي مع كافة الأطراف السياسية، دون تهميش او اقصاء أي طرف، وهناك أجواء إيجابية تجري خلال المفاوضات".

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