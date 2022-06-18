نفط ميسان يتعادل مع أربيل في ممتاز الكرة

2022/06/18 | 20:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… تعادل نفط ميسان مع ضيفه أربيل بهدف لمثله في الدوري الممتاز لكرة القدم.وتواجه الفريقان على ملعب ميسان لحساب مباريات الجولة 36 من البطولة.وسجل وسام سعدون هدف نفط ميسان الاول في الدقيقة 50، فيما عدل الامين ساماتا النتيجة لأربيل في الدقيقة 69.وبهذا التعادل وصل أربيل إلى النقطة 44 في المركز الحادي […]

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