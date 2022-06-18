منتخبنا للسيدات يخسر أمام البحرين ضمن بطولة غرب آسيا للصالات

2022/06/18 | 20:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعخسر منتخبنا الوطني للسيدات، اليوم السبت، أمام البحرين ضمن بطولة غرب آسيا للصالات.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن منتخبنا الوطني للسيدات خسر امام منتخب البحرين بهدف واحد ضمن بطولة غرب اسيا للصالات.

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