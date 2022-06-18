طيران الجيش يباشر بتأمين طريق حجاج بيت الله الحرام

2022/06/18 | 20:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت وزارة الدفاع، مباشرة طيران الجيش بتأمين طريق حجاج بيت الله الحرام، طريق الحج البري – نخيب – عرعر.

وذكر بيان للوزارة تلقت خبر برس (واخ) نسخة منه، أنه تنفيذاً لتوجيهات قائد طيران الجيش، قام أبطال طيران الجيش بتأمين طريق حجاج بيت الله الحرام، ولمدة عشرة أيام، مع تخصيص طائرة إسعاف وإخلاء طبي عبر طريق كربلاء – طريق الحج البري – نخيب – عرعر – بمسافة (٣١٠) كم.

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