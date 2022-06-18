ممارسة أمنية تسفر عن القبض على عشرات المطلوبين في واسط

2022/06/18 | 20:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم السبت، تنفيذ ممارسة أمنية لتعزيز إجراءات الأمن ضمن المحافظة، أسفرت عن القبض على عشرات المطلوبين.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة خبر برس (واخ)، أن “ممارسة أمنية نفذتها مفارز مشتركة من قسم شرطة العزة والصويرة والنعمانية والعزيزية والحي والسيطرات ومفارز من أفواج الطوارئ ومكافحة الإجرام ومكافحة المخدرات والمتفجرات والاستخبارات والمرور والأمن الوطني”.

وأضافت أن حصيلة الممارسة كانت كالتالي: تم إلقاء القبض على (30) مطلوب وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط (274) دراجة نارية مخالفة، وفرض (135) غرامة مرورية لعجلات مخالفة”.

وأشارت قيادة الشرطة إلى أن “الممارسة تأتي ضمن إطار تدعيم الأمن الوقائي والعمل بتوجيهات قائد الشرطة اللواء الحقوقي أحمد صالح الزركاني في تعزيز إجراءات الأمن لعموم مناطق المحافظة وإنفاذ القانون”.

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