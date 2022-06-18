بومبيو يكشف سبب قرار واشنطن بقتل “سليماني” في بغداد

2022/06/18 | 20:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو أن سبب قتل القائد العسكري الإيراني السابق قاسم سليماني هو تورطه في مؤامرة لقتل نحو 500 أميركي.وفي مقابلة مع قناة “العربية”، قال بومبيو: “سليماني كان متورطا في مؤامرة لقتل 500 أميركي.وقد أتيحت لنا الفرصة للقضاء على تلك المؤامرة، وفعلنا ذلك”.وفي تحد للتحذيرات الإيرانية، […]

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