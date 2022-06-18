شاهد بالفيديو.. ثلاث مدن عراقية ضمن قائمة أعلى درجات الحرارة في العالم والعراق يدخل حالة الطوارئ | الحصاد الإخباري

2022/06/18 | 20:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SaR12qpro5Y

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