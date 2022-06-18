النيران تلتهم اكبر حقول الماشية شرق ديالى

2022/06/18 | 20:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد العضو السابق في اتحاد الجمعيات الفلاحية بديالى يوسف الشمري، السبت، ان حريق التهم اكبر حقول الماشية شرق المحافظة.وقال الشمري في حديث لـ/ المعلومة/، ان “حريق كبير اندلع في محيط اكبر حقول الماشية في اطراف ناحية كنعان(25كم شرق بعقوبة) قبل ان يحاصر الحقل ويلتهمه بالكامل مخلفا ورائه خسائر مادية كبيرة ونفوق العديد […]

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