تفاصيل انفجار الحرية.. القبض على شخص هاجم منزل اقاربه بقنبلة في بغداد

2022/06/18 | 20:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بالقبض على شخص هاجم منزل اقاربه بقنبلة في منطقة الحرية ببغداد.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "الفرقة الثانية بالشرطة الاتحادية القت القبض على الشخص الذي هاجم منزل ذوي زوجته بقنبلة يدوية اثناء محاولته الفرار".

وأضاف ان "الشخص ضبط مع عجلته واسلحة كانت بحوزته على متن العجلة"، مبينا ان "المعلومات الأولية تفيد بإصابات شديدة لدى زوجته ووالدتها".

ولفت المصدر الى ان "سبب الهجوم يعود الى خلافات بين الشخص وزوجته ما دفعه الى مهاجمه منزل أهلها".

وكان مصدر أمني افاد، اليوم السبت، بوقوع جرحى بهجوم على منزل بقنبلة يدوية في بغداد.

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