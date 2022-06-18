بايدن بعد سقوطه من دراجته الهوائية: أنا بخير

2022/06/18 | 20:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لم يصب بأي أذى بعد تعرضه لحادث سقوط خلال قيادة دراجته الهوائية صباح السبت.

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