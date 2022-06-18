النقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....2 - محمد الحنفي

2022/06/18 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي مفهوم النقابة:وأول سؤال طرحناه هو:ما مفهوم النقابة؟والغاية منه، هي الوقوف على ما يمكن اعتباره مفهوما صحيحا للنقابة، حتى لا نعتبر أي نقابة، نقابة؛ لأن النقابة، التي لا تحترم نفسها، لا يمكن أن تعتبر نقابة.



وهناك عشرات النقابات، ولكن أيا منها لا تستحق أن تكون نقابة، كما هو الشأن بالنسبة للإطار النقابي الموجه من قبل الدولة، أو من قبل الحكومة، أو من قبل إحدى القطاعات الحكومية، أ ......





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