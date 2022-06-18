كنا أربعة فى قارب - شريف حتاتة

2022/06/18 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شريف_حتاتة كنا أربعة في قارب ------------------------------------منذ أيام دق التليفون وأنا جـالس أكتـب علـى المنضدة الرخام في المطبخ، فهذه هي جلستي المفضلة في كل مواسم السنة ما عدا الصيف.



فـالمطبخ فـي شقتی واسع الأرجاء، تجهيزاتـه، وخزائنـه ألوانهـا زاهية، تدخله أشعة الشمس المشرقة، وتطـل نافذتـه على النيل، وعلى مدينة القاهرة.



كان المتحدث صديقا جمع بيننا الاعتقال في سجن " المحاريق "في أقصى جنوب ال ......





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