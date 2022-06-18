2022/06/18 | 20:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VdsoxDvURrI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الـعـراق.. روى الحضارات منذ الأزل يفـتش عن مياهـه بين تعسف الجوار وفشل صاحب القرار) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الـعـراق.. روى الحضارات منذ الأزل يفـتش عن مياهـه بين تعسف الجوار وفشل صاحب القرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).