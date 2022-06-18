مجلس الأمناء يستنكر تجاوز قائد الشرطة الإتحادية على مدير مكتب الشبكة في كربلاء

2022/06/18 | 20:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أستنكر مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي التجاوز الذي صدر من قائد الشرطة الاتحادية على مدير مكتب شبكة الإعلام في كربلاء، الزميل حسين الشمري، وكادر العمل أثناء تغطية كادر شبكة الاعلام العراقي لإجراءات تفويج الحجاج العراقيين عبر منفذ عرعر الحدودي.

الى ذلك عبّر صحفيو كربلاء والعاملون في وسائل إعلام، عن إنزعاجهم وعدم رضاهم، وشعورهم بالغضب، بعد أن تعرّض حسين الشمري، مدير مكتب شبكة الإعلام العراقي ورئيس فرع نقابة الصحفيين في المحافظة الى إعتداء لفظي من قائد الشرطة الإتحادية.

وقال زملاء للشمري، إن الإعتداء بالألفاظ النابية حصل بحضور محافظ كربلاء، ومسؤولين أمنيين وتنفيذيين عند معبر عرعر الحدودي، أثناء تفويج الحجيج العراقيين عبر الطريق البري الى المملكة العربية السعودية، وذلك عند الساعة الرابعة من مساء اليوم السبت، ومن دون مبرر.



خاصة وإن الشمري معروف بدماثة الخلق، وحسن السيرة بين زملائه، وفي المجتمع المحلي في المحافظة، ما يدعو الى إستنكار هذا الفعل، وعدم الرضا به، والمطالبة بالإعتذار له ولزملائه خاصة، وإنه يشعر بالصدمة والحزن لقيام مسؤول بهذا المستوى بهذا التجاوز المرفوض.

يذكر ان كادر العمل كان في مهمة صحفية رسمية تمثلت بمرافقة الحجاج العراقيين منذ انطلاقهم من كربلاء وصولاً الى منفذ عرعر الحدودي ونقل وقائع مغادرتهم الى الديار المقدسة.

مجلس الأمناء

شبكة الإعلام العراقي

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