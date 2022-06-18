2022/06/18 | 21:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- فاطمة رحمةتواصل فرقة "المسرح حياة" المنبثقة عن معهد الفنون الجميلة، التابع لمديرية الإعداد والتدريب في وزارة الثقافة، اليوم السبت، عرض مسرحية "كلب الجنرال" وهي من إعداد وإخراج جمال الشاطي. وأوضح الشاطي في تصريح خاص لـوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نص مسرحية "كلب الجنرال"، نص مطلق"، مؤكدا أن "طروحات هذه المسرحية تصلح لكل زمان".وأضاف، "يتم عرض المسرحية مساء اليوم، ومساء غد الاحد في قاعة منتدى المسرح التابع لدائرة السينما والمسرح، أحد تشكيلات وزارة الثقافة والسياحة والآثار".

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