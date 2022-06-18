2022/06/18 | 21:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / تمكنت مفارز و دوريات قيادة شرطة محافظة نينوى، اليوم السبت، عن القاء القبض على عدد من المطلوبين للقضاء بينهم 5 عناصر ينتمون لعصابات داعش.وذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لايرث نيوز ، أن “مديرية شرطة الكرامة تمكنت من القاء القبض على الداعشي ( م ا ع ا ) المطلوب قضائيا وفق […]

ظهرت المقالة بينهم 5 إرهابيين”..



القبض على عدد من المطلوبين في نينوى أولاً على ايرث نيوز.

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