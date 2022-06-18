2022/06/18 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير المالية يرى فرصة أمام العراق ليكون أكبر منتجي الكهرباء باريكيندو يتوقع زيادة الطلب على النفط وسط إستمرار تداعيات عدم الإستقرار بغداد – ندى شوكت توقع الامين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك محمد باريكيندو، زيادة طلب الطاقة من 224 مليوناً إلى 300 مليون برميل يوميا في حلول 2024 ? داعيا الدول المنتجة الى الاستعداد […]

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