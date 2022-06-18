2022/06/18 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سومريات..فرقة جديدة تضم أكثرَ من أربعين عازفة حناجر شبابية تستذّكر رواد الأغنية عبر شجن عراقي بغداد – فائز جواد تالقت اللجنة الثقافية في نادي العلوية في حفل شجن عراقي الذي اقامته مساء الاربعاء الماضي وعلى القاعة الكبرى للنادي الذي استقبل رواد الفن والثقافة وعشاق الاغنية الاصيلة في حفل كبير اشرف عليه شيخ الملحنين محسن […]

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