2022/06/18 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجار: فيلم مسألة وقت ترك بصمة في مشواري بغداد – رسل الشمري بداياته كانت في سوريا بعد تخرجه من معهد الفنون عام 2005 هو مخرج عراقي من مواليد 1977 شارك في عدة مسلسلات عراقية ومنها الحبّ العراقي، حبّ في الهند، ومن أفلامه الضمأ، مسألة وقت، حالة طارئة، وشارك في مهرجانات عدة وحصل على جائزة عن […]

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