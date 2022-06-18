اصابة 3 جنود بانفجار عبوة ناسفة في” الميتة” شرق صلاح الدين

2022/06/18 | 21:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ صلاح الدين… اكد مصدر مطلع، السبت، اصابة 3 جنود بانفجار عبوة ناسفة شرق صلاح الدين.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/، ان “3 جنود اصيبوا بجروح طفيفة بانفجار عبوة ناسفة على دورية مشتركة في قاطع الميتة قرب حاوي العظيم شرق صلاح الدين”.واضاف، ان “الدورية كانت تقوم بواجب تمشيط لبعض المنحدرات والتلال في اطار […]

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