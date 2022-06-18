تفاصيل لقاء المالكي وزيدان

2022/06/18 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل المالكيبغداد / إعلام القضاء

استقبل السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٨ السيد نوري المالكي وبحث معه دور القضاء في التصدي لظاهرة تفشي المخدرات ومتابعة الخلايا النائمة للتنظيمات الارهابية.

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