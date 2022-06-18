سرايا السلام تكلف

2022/06/18 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت سرايا السلام، اليوم السبت، تكليف "كاظم شاني" بمهام امر لواء النجف الاشرف.

وقال إعلام السرايا عبر وثيقة تلقتها (بغداد اليوم) إن "سرايا السلام كلفت كاظم شاني لتولي مهام آمر لواء النجف الأشرف".

أدناه نص الوثيقة:

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