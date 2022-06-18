ولي عهد السعودية يجري جولة مكوكية إلى مصر والأردن وتركيا قبل زيارة بايدن

2022/06/18 | 21:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، القيام بجولة إلى مصر والأردن وتركيا هذا الأسبوع، حسبما قالت مصادر لشبكة CNN.

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