2022/06/18 | 21:15 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الملفات العالقة بين بغداد و أربيل .. الإعلام بين الأزمة والحلملفات_ساخنة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: _fw6OLYlCOo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الملفات العالقة بين بغداد و أربيل .. الإعلام بين الأزمة والحلملفات_ساخنة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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