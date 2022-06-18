2022/06/18 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تحدّد موعد إمتحانات الإعدادية في 20 تموز المقبل بغداد – ساري تحسين حددت وزارة التربية، موعد انطلاق امتحانات الدراسة الاعدادية بدورها الاول في 20 تموز المقبل.وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (الامتحانات ستنطلق يوم الاربعاء 20 تموز ، وتستمر حتى يوم السبت 6 آب المقبلين)، واضاف ان (الامتحان يبدأ في الساعة السابعة […]

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