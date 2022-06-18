2022/06/18 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحرير مختطفة ومقتل ضابط على يد نجله في ذي قار المرور : قريباً سنطبع اللوحات الموحّدة برسم 50 ألف دينار المحافظات – مراسلو (الزمان) حررت شرطة محافظة ذي قار ، فتاة مختطفة والقبض على خاطفيها واحالتهم الى الجهات المختصة.وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الشرطة تمكنت من تحرير فتاة تبلغ من العمر 14 عاما، بعد […]

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