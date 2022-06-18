2022/06/18 | 21:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان، فولكر بيرتس، كل الأطراف السودانية للتعبير عن "التزامهم بحل سياسي، وأهداف الثورة بالانتقال المدني نحو الديمقراطية"، مطالبا بضم الشباب ومن لديهم "مفتاح حل الأزمة" في الحوار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيرتس للحرة: لا حل لأزمة السودان بغياب حملة مفتاحها) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيرتس للحرة: لا حل لأزمة السودان بغياب حملة مفتاحها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).